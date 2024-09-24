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Джо Байден заверил, что поддержка США Украины будет продолжаться до достижения «справедливого и длительного мира»

18:02, 24 сентября 2024
Американский лидер предостерег, что мир не может ослаблять усилия по поддержке Украины.
Джо Байден заверил, что поддержка США Украины будет продолжаться до достижения «справедливого и длительного мира»
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Президент США Джо Байден заверил, что Штаты будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не получит «справедливый и продолжительный мир». Об этом он заявил в выступлении на Генеральной ассамблее ООН.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину США решили не стоять в стороне и совместно с союзниками и партнерами объединились для поддержки Киева.

«Хорошая новость состоит в том, что война путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намерен уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но Альянс – больший, сильный, более объединенный, чем когда-либо прежде», – подчеркнул Байден.

Американский лидер предостерег, что мир не может ослаблять усилия по поддержке Украины.

«Сейчас перед нами стоит еще один выбор: сохраним ли мы нашу поддержку, чтобы помочь Украине победить в войне и сохранить свободу? Отступим ли и допустим новый виток агрессии и уничтожение целой нации?

Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе «усталость». Мы не можем отвлечься. И мы не ослабим нашей поддержки Украины – пока Украина не получит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН», – президент США.

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский получил награду Американской академии достижений - The Golden Plate Award.

Позже на этой неделе Зеленский планирует посетить Вашингтон, где встретится с Байденом, а также с политическими лидерами, включая кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа.

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