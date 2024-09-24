Джо Байден заверил, что поддержка США Украины будет продолжаться до достижения «справедливого и длительного мира»

Американский лидер предостерег, что мир не может ослаблять усилия по поддержке Украины.

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не получит «справедливый и продолжительный мир». Об этом он заявил в выступлении на Генеральной ассамблее ООН.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину США решили не стоять в стороне и совместно с союзниками и партнерами объединились для поддержки Киева.

«Хорошая новость состоит в том, что война путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намерен уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но Альянс – больший, сильный, более объединенный, чем когда-либо прежде», – подчеркнул Байден.

Американский лидер предостерег, что мир не может ослаблять усилия по поддержке Украины.

«Сейчас перед нами стоит еще один выбор: сохраним ли мы нашу поддержку, чтобы помочь Украине победить в войне и сохранить свободу? Отступим ли и допустим новый виток агрессии и уничтожение целой нации?

Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе «усталость». Мы не можем отвлечься. И мы не ослабим нашей поддержки Украины – пока Украина не получит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН», – президент США.

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский получил награду Американской академии достижений - The Golden Plate Award.

Позже на этой неделе Зеленский планирует посетить Вашингтон, где встретится с Байденом, а также с политическими лидерами, включая кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа.

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