Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award, відео

Упродовж 60 років нагородою відзначають за внесок у розвиток людства.

Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень - The Golden Plate Award.

Упродовж 60 років нагородою відзначають за внесок у розвиток людства. «За винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи», — уточнив Президент.

«Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому», — наголосив Глава держави.

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