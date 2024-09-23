Рівень фахової підготовки багатьох кандидатів на посади суддів викликає стурбованість – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що занепокоєні тим, як судді з числа учасників добору 2017 року будуть здійснювати правосуддя.

Джерело фото - Вища рада правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик розповів, що за його спостереженнями, чимала кількість кандидатів на посади суддів з числа учасників добору на посади суддів 2017 року не зовсім готова до роботи на посадах суддів.

«В судову систему йде дуже мало високопрофесійних юристів. Ми наразі проводимо співбесіди з кандидатами на посади суддів і, чесно кажучи, у мене виникає занепокоєння, як ці судді будуть працювати», - розповів Григорій Усик 23 вересня під час роботи конференції «Привабливість суддівської кар’єри: європейській та українській виміри».

Голова ВРП зазначив, що попередня кар’єра кандидатів на посади суддів викликає питання щодо їх професійної спроможності здійснювати правосуддя взагалі.

«Біографічні дані кандидатів, останні місця їх роботи, не вселяють впевненості у тому, що вони готові до викликів, які існують зараз у судовій владі, наприклад, до надзвичайно інтенсивної роботи, а також до публічності своєї професії», - розповів Григорій Усик.

Нагадаємо, що раніше голова ВРП також повідомив про фактори, які негативно впливають на престиж професії судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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