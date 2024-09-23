Перманентна судова реформа робить професію судді непопулярною – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя розповіли, чому професія судді втрачає привабливість для юристів.

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик 23 вересня під час роботи конференції «Привабливість суддівської кар’єри: європейській та українській виміри» повідомив про фактори, які наразі впливають на престижність професії судді в Україні.

Як зазначив голова Ради правосуддя, це наступні фактори:

1. Перманентна судова реформа

За словами голови ВРП, судова реформа в Україні фактично зводиться до процесу, у якого «є початок, але кінця немає». Такий стан речей породжує невизначеність в житті та кар’єрі як діючих суддів, так і кандидатів на посади суддів, оскільки ніхто не знає що буде відбуватися вже за кілька місяців.

2. Тривалість і складність конкурсних процедур на посади суддів

Як зазначив голова ВРП, складні конкурсні процедури тривають роками, що не додає їм популярності як серед діючих суддів, так і серед юристів, які б могли стати суддями та підсилити суди.

Справа дійшла до того, що наразі фактично неможливо впевнено сказати, коли закінчиться або розпочнеться той чи інший конкурс

3. Неналежні умови праці

Як повідомив Григорій Усик, більшість українських суддів здійснюють правосуддя в умовах понаднормового навантаження та в некомфортних побутових умовах.

Так, чимала кількість будівель та приміщень судів потребують модернізації, наприклад, не вистачає навіть залів судового засідання.

4. Посилена увага до професії судді та не завжди обґрунтована критика судів та суддів

Як відзначив голова Ради правосуддя, посилена увага до судів та суддів з боку громадськості та політиків не завжди йде на користь судовій владі, адже не всі судді згодні роками терпіти таку увагу щодо своєї діяльності. До того ж критика суддів не завжди є обґрунтованою.

5. Постійна увага до суддів зі сторони антикорупційних органів

Голова ВРП вважає, що система ретельного антикорупційного контролю за судами та судовою владою в цілому, яку побудували українські антикорупційні інституції, не додає популярності та престижу професії судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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