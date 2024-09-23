Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Перманентна судова реформа робить професію судді непопулярною – Вища рада правосуддя

12:02, 23 вересня 2024
У Вищій раді правосуддя розповіли, чому професія судді втрачає привабливість для юристів.
Перманентна судова реформа робить професію судді непопулярною – Вища рада правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик 23 вересня під час роботи конференції «Привабливість суддівської кар’єри: європейській та українській виміри» повідомив про фактори, які наразі впливають на престижність професії судді в Україні.

Як зазначив голова Ради правосуддя, це наступні фактори:

1. Перманентна судова реформа

За словами голови ВРП, судова реформа в Україні фактично зводиться до процесу, у якого «є початок, але кінця немає». Такий стан речей породжує невизначеність в житті та кар’єрі як діючих суддів, так і кандидатів на посади суддів, оскільки ніхто не знає що буде відбуватися вже за кілька місяців.

2. Тривалість і складність конкурсних процедур на посади суддів

Як зазначив голова ВРП, складні конкурсні процедури тривають роками, що не додає їм популярності як серед діючих суддів, так і серед юристів, які б могли стати суддями та підсилити суди.

Справа дійшла до того, що наразі фактично неможливо впевнено сказати, коли закінчиться або розпочнеться той чи інший конкурс

3. Неналежні умови праці

Як повідомив Григорій Усик, більшість українських суддів здійснюють правосуддя в умовах понаднормового навантаження та в некомфортних побутових умовах.

Так, чимала кількість будівель та приміщень судів потребують модернізації, наприклад, не вистачає навіть залів судового засідання.

4. Посилена увага до професії судді та не завжди обґрунтована критика судів та суддів

Як відзначив голова Ради правосуддя, посилена увага до судів та суддів з боку громадськості та політиків не завжди йде на користь судовій владі, адже не всі судді згодні роками терпіти таку увагу щодо своєї діяльності. До того ж критика суддів не завжди є обґрунтованою.

5. Постійна увага до суддів зі сторони антикорупційних органів

Голова ВРП вважає, що система ретельного антикорупційного контролю за судами та судовою владою в цілому, яку побудували українські антикорупційні інституції, не додає популярності та престижу професії судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рівень фахової підготовки багатьох кандидатів на посади суддів викликає стурбованість – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що занепокоєні тим, як судді з числа учасників добору 2017 року будуть здійснювати правосуддя.

Перманентна судова реформа робить професію судді непопулярною – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя розповіли, чому професія судді втрачає привабливість для юристів.

Депутати запитали міністра соцполітики Оксану Жолнович, чому літні люди не були вчасно евакуйовані з Сумського геріатричного пансіонату

Оксана Жолнович відповіла, які заходи Мінсоцполітики вживає, аби евакуювати соціально уразливі категорії населення з місць бойових дій.

Анастасія Радіна внесла проект про відкликання Андрія Одарченка з Антикорупційного комітету Ради

Раніше депутата оголосили в міжнародний розшук.

Викривачі корупції із числа військовослужбовців можуть бути заохочені – Міноборони розробило зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ

Міноборони пропонує зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо захисту військовослужбовців-викривачів корупції.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва