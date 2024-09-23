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Перманентная судебная реформа делает профессию судьи непопулярной – Высший совет правосудия

12:02, 23 сентября 2024
В Высшем совете правосудия рассказали, почему профессия судьи теряет привлекательность для юристов.
Перманентная судебная реформа делает профессию судьи непопулярной – Высший совет правосудия
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Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик 23 сентября во время работы конференции «Привлекательность судейской карьеры: европейское и украинское измерения» сообщил о факторах, которые влияют на престижность профессии судьи в Украине.

Как отметил председатель Совета правосудия, это следующие факторы:

1. Перманентная судебная реформа

По словам главы ВСП, судебная реформа в Украине фактически сводится к процессу, у которого «есть начало, но нет конца». Такое положение вещей порождает неопределенность в жизни и карьере, как действующих судей, так и кандидатов на должности судей, поскольку никто не знает, что будет происходить уже через несколько месяцев.

2. Продолжительность и сложность конкурсных процедур на должности судей

Как отметил председатель ВСП, сложные конкурсные процедуры продолжаются годами, что не добавляет им популярности, как среди действующих судей, так и среди юристов, которые могли бы стать судьями и усилить суды.

Дело дошло до того, что сейчас фактически невозможно уверенно сказать, когда закончится или начнется той или иной конкурс.

3. Ненадлежащие условия труда

Как сообщил Григорий Усик, большинство украинских судей осуществляют правосудие в условиях чрезмерной нагрузки и в некомфортных бытовых условиях.

Так, немалое количество зданий и помещений судов нуждаются в модернизации, например, не хватает даже залов судебного заседания.

4. Усиленное внимание к профессии судьи и не всегда обоснованная критика судов и судей

Как отметил председатель Совета правосудия, усиленное внимание к судам и судьям со стороны общественности и политиков, не всегда идет на пользу судебной власти, ведь не все судьи согласны годами терпеть такое внимание к своей деятельности. К тому же критика судей не всегда обоснована.

5. Постоянное внимание к судьям со стороны антикоррупционных органов

Председатель ВСП считает, что система тщательного антикоррупционного контроля над судами и судебной властью в целом, построенная украинскими антикоррупционными институтами, не придает популярности и престижу профессии судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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