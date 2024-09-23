Депутаты спросили министра соцполитики Оксану Жолнович, почему пожилые люди не были вовремя эвакуированы из Сумского гериатрического пансионата

Оксана Жолнович ответила, какие меры Минсоцполитики предпринимает, чтобы эвакуировать социально уязвимые категории населения с мест боевых действий.

Источник фото: ukranews

Как известно, 19 сентября российская авиабомба попала в Сумской гериатрический пансионат. В результате удара разрушены здания заведения, ранены 14 человек. Одна 78-летняя женщина от полученных травм скончалась.

Во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде 20 сентября министру социальной политики Оксане Жолнович задали вопрос, почему пожилые люди не были вовремя эвакуированы.

Так, народный депутат Юлия Клименко задала министерке вопрос: «Почему пожилые люди неходячие, лежачие не были эвакуированы из Сум? И чего ждало правительство и Министерство социальной политики, рассчитывая на что, что КАБы не прилетят?

Также я обращаю ваше внимание, что в Сумах остаются детские дома с детьми от 0 до 7 лет. Я неоднократно обращалась к правительству, к вам, госпожа министерша, к правительству, к господину Шмыгалю, вывезти этих детей. На этот раз в оккупации в 2022 году этих детей мы вывозили 48 часов, 48. Скажите, пожалуйста, что вы ждете? Вывезите, пожалуйста, всех лежачих и грудных детей из Сум. Потому что очевидно, что россияне будут продолжать сбрасывать КАБы и бомбы».

На это Оксана Жолнович указала следующее.

«Это действительно очень непростой вопрос. Но нормативно мы четко предусмотрели, есть порядок, предусматривающий релокацию всех заведений, в которых проживают люди, в частности, если они от критической инфраструктуры 2 километра – обязательно должны быть релоцированы, если 50 километров от границы – обязательно должны быть релоцированы. если 100 км от зоны боевых действий – обязательно должны быть релоцированы.

Мы так же, как и вы, неоднократно обращались в областную Сумскую администрацию с требованием перевезти те учреждения, которые в рамках того порога, это сегодня распорядителями таких заведений и теми людьми, которые за них полностью отвечают, есть их учредители, в частности областные государственные администрации, и у нас нет полномочий на них повлиять, обязав их. По тому гериатрическому центру там и я была, и моя заместительница, мы даже список возможных мест для релокации предоставили, и есть соответствующие обращения, но областная администрация ответила, что сами люди отказываются, потому что они не хотят перемещаться. Хотя я не уверена, что так действительно есть.

Вместе с тем, я просто хочу поблагодарить всех народных депутатов, которые на решение этого вопроса предоставили полномочия контрольные Нацсоцслужбе, буквально два дня назад эта норма вступила в силу, и теперь мы имеем возможность составлять протоколы о таких случаях, когда мы обращаемся, а просто учредители заведений не предпринимают никаких действий.

И так же я буду просить поддержать внесение аналогичных изменений в Закон Украины о государственном надзоре и контроле, потому что без этого невозможно будет привлекать никого к ответственности» - указала Оксана Жолнович.

Источник фото: Суспільне. Сумы

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.