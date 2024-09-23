Депутата парламента Эстонии судили за мошенничество

Суд в Эстонии назначил условное наказание депутату Кингодо за подделку счетов.

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Харьюский уездный суд в понедельник вынес приговор депутату парламента Эстонии от партии EKRE Керт Кингодо, назначив условное наказание на один год и девять месяцев с испытательным сроком на два года. Об этом сообщает Postimees.

Прокуратура обвиняла Кингодо в мошенничестве, а ее адвоката Мартина Траата - в пособничестве и подстрекательстве. Согласно обвинительному заключению, депутат подавала в Рийгиког счета на компенсацию, в которых говорилось о консультационных услугах, фактически не предоставленных юридической фирмой.

Кингодо использовала поддельные счета, чтобы получить возмещение расходов на судебные дела от Рийгикога для лиц, которые не были связаны с ее работой. Суд обнаружил, что оба обвиняемых знали о незаконности своих действий, ведь юридическая фирма предоставляла услуги сторонним лицам.

Судья Астрид Аси отметила, что часть расходов была понесена во время, когда статус Кингодо как депутата был прекращен. Она подчеркнула, что такое поведение, вероятно, продолжалось бы, если бы на него не обратила внимание общественность.

Мартин Траат приговорен к шести месяцам тюремного заключения за пособничество в афере, однако мера пресечения не будет применяться, если он не совершит новое преступление в течение года.

Керт Кингодо заявила, что считает этот процесс политическим и намерена обжаловать приговор в окружном суде. Решение суда пока не вступило в силу.

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