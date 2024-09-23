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Депутатку парламенту Естонії судили за шахрайство

13:13, 23 вересня 2024
Суд в Естонії призначив умовне покарання депутатці Кінгодо за підробку рахунків.
Депутатку парламенту Естонії судили за шахрайство
Джерело фото: ukrinform
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Хар'юський повітовий суд в понеділок виніс вирок депутатці парламенту Естонії від партії EKRE Керт Кінгодо, призначивши умовне покарання на один рік і дев'ять місяців з випробувальним терміном на два роки. Про це повідомляє Postimees.

Прокуратура обвинувачувала Кінгодо в шахрайстві, а її адвоката Мартіна Траата – у пособництві та підбурюванні. Згідно з обвинувальним висновком, депутатка подавала до Рійгікогу рахунки на компенсацію, у яких йшлося про консультаційні послуги, фактично не надані юридичною фірмою.

Кінгодо використовувала підроблені рахунки, щоб отримати відшкодування витрат на судові справи від Рійгікогу для осіб, які не були пов'язані з її роботою. Суд виявив, що обидва обвинувачені знали про незаконність своїх дій, адже юридична фірма надавала послуги стороннім особам.

Суддя Астрід Асі зазначила, що частина витрат була понесена в час, коли статус Кінгодо як депутата був припинений. Вона підкреслила, що така поведінка, ймовірно, тривала б, якби на неї не звернула увагу громадськість.

Мартіна Траата засуджено до шести місяців тюремного ув'язнення за пособництво в афері, однак запобіжний захід не застосовуватиметься, якщо він не скоїть новий злочин протягом року.

Керт Кінгодо заявила, що вважає цей процес політичним і має намір оскаржити вирок в окружному суді. Рішення суду поки що не набуло чинності.

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