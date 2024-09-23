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Запоріжжя та Пенсильванія підписали угоду про відновлення інфраструктури та економічну співпрацю

17:24, 23 вересня 2024
Україна та Пенсильванія домовилися про співпрацю в енергетиці, обороні та аграрному секторі
Запоріжжя та Пенсильванія підписали угоду про відновлення інфраструктури та економічну співпрацю
Джерело фото: president.gov.ua
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Під час візиту до Сполучених Штатів Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом. Як повідомляє Офіс Президента, під час зустрічі обговорювалися можливості розвитку співпраці між Україною та США на регіональному рівні.

«Дякую керівникам американських штатів за готовність розвивати регіональну співпрацю з Україною. Реалізація спільних економічних проєктів допоможе відновленню зруйнованої інфраструктури та створенню робочих місць», — зазначив Зеленський.

У ході візиту відбулося підписання угоди про співпрацю між Запорізькою обласною військовою адміністрацією та штатом Пенсильванія. Угода передбачає співпрацю у сферах енергетики, аграрного сектору, цифрових технологій та оборони, що має сприяти відновленню Запорізької області.

Також зазначалося, що в Пенсильванії проживає понад 150 тисяч українців і осіб українського походження, а в штаті знаходяться виробничі потужності зі зброї та військової техніки, що є важливим для України.

Ця угода стала п'ятою, укладеною між українськими областями та американськими штатами. Раніше подібні домовленості були підписані між Київщиною та штатами Вашингтон і Юта, Житомирщиною та Індіаною, Чернігівщиною та Міннесотою.

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