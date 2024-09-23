Анастасія Радіна внесла проект про відкликання Андрія Одарченка з Антикорупційного комітету Ради

Раніше депутата оголосили в міжнародний розшук.

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна внесла проект постанови 12045, яким пропонується відкликати народного депутата України Андрія Одарченка, з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики, обраного за квотою фракції «Слуга народу».

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання. За інформацією медіа, мова йде про Андрія Одарченка.

У САП повідомляють, що 18 вересня підозрюваний не з’явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суду та прокурору не повідомив. Захисники також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.

«Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук», - вказали у САП.

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