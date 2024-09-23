Практика судів
  1. У світі

У Польщі 18-річна українка загорнула свою новонароджену дитину в пакет і викинула на її смітник

15:36, 23 вересня 2024
Жінка народила дитину в робітничому хостелі, де у неї стався крововилив.
У Польщі 18-річна українка загорнула свою новонароджену дитину в пакет і викинула на її смітник
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польші 18-річна українка викинула свою новонароджену дитину в смітник. Про це повідомляє видання inpoland.

Тіло новонародженої дитини було знайдено в смітнику на автобусній зупинці в місті Бжезіни. Виявив його пасажир, який чекав на автобус.

За інформацією окружної прокуратури Мінська-Мазовецького, жінка народила дитину в робітничому хостелі, де у неї стався крововилив. Після пологів вона загорнула дитину в поліетиленовий пакет і викинула її на смітник.

Вказується, що правоохоронці затримали ще трьох родичів українки — сестру, хлопця та двоюрідного брата, які були молодшими за 20 років.

Вони підозрюються в тому, що перешкоджали слідству, змиваючи сліди крові і очищаючи матрац. Усім затриманим заборонено виїзд з країни.

Керівник прокуратури Міньско-Мазовецького району Магдалена Вечорек повідомила, що 18-річна українка, яка приїхала до Польщі два місяці тому, пологи розпочалися вночі, коли її 18-річний хлопець проходив між поверхами.

Мати дитини стверджує, що не знала про свою вагітність.

Судмедексперти ще не визначили причину смерті новонародженого, але не виключають можливі фактори, такі як асфіксія, кровотеча або застуда.

Наразі жінці висунули звинувачення у дітовбивстві, але кваліфікація може змінитися після психіатричної експертизи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Доплати за науковий ступінь для державних службовців не передбачені – НАДС

У НАДС повідомили, чи можуть державні службовці отримувати доплати за науковий ступінь.

В уряді готують пенсійну реформу на кінець 2024 року – Оксана Жолнович

Кабмін запланував комплексну реформу, яка складається із реформи солідарних пенсій і запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії.

Прокурор під час обшуку вилучив у підприємця 4,2 млн грн, забрав їх собі і зник з прокуратури

Київський прокурор під час обшуку вилучив у бізнесмена 4,2 млн і після цього він перестав ходити на роботу.

Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.

Потрібно прийняти закон, щоб зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати не зростали – Мінсоцполітики пояснило, чому в проекті бюджету «заморозили» прожитковий мінімум

Міністр соцполітики Оксана Жолнович закликала депутатів повернутися до законопроекту, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва