У Польщі 18-річна українка загорнула свою новонароджену дитину в пакет і викинула на її смітник

Жінка народила дитину в робітничому хостелі, де у неї стався крововилив.

У Польші 18-річна українка викинула свою новонароджену дитину в смітник. Про це повідомляє видання inpoland.

Тіло новонародженої дитини було знайдено в смітнику на автобусній зупинці в місті Бжезіни. Виявив його пасажир, який чекав на автобус.

За інформацією окружної прокуратури Мінська-Мазовецького, жінка народила дитину в робітничому хостелі, де у неї стався крововилив. Після пологів вона загорнула дитину в поліетиленовий пакет і викинула її на смітник.

Вказується, що правоохоронці затримали ще трьох родичів українки — сестру, хлопця та двоюрідного брата, які були молодшими за 20 років.

Вони підозрюються в тому, що перешкоджали слідству, змиваючи сліди крові і очищаючи матрац. Усім затриманим заборонено виїзд з країни.

Керівник прокуратури Міньско-Мазовецького району Магдалена Вечорек повідомила, що 18-річна українка, яка приїхала до Польщі два місяці тому, пологи розпочалися вночі, коли її 18-річний хлопець проходив між поверхами.

Мати дитини стверджує, що не знала про свою вагітність.

Судмедексперти ще не визначили причину смерті новонародженого, але не виключають можливі фактори, такі як асфіксія, кровотеча або застуда.

Наразі жінці висунули звинувачення у дітовбивстві, але кваліфікація може змінитися після психіатричної експертизи.

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