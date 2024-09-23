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В Польше 18-летняя украинка завернула своего новорожденного ребенка в пакет и выбросила его в мусорку

15:36, 23 сентября 2024
Женщина родила ребенка в рабочем хостеле, где у нее произошло кровоизлияние.
В Польше 18-летняя украинка завернула своего новорожденного ребенка в пакет и выбросила его в мусорку
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В Польше 18-летняя украинка выбросила своего новорожденного в мусорку. Об этом сообщает издание inpoland.

Тело новорожденного ребенка было найдено в помойке на автобусной остановке в городе Бжезины. Обнаружил его пассажир, ожидавший автобуса.

По информации окружной прокуратуры Минска-Мазовецкого, женщина родила ребенка в рабочем хостеле, где у нее произошло кровоизлияние. После родов она завернула ребенка в полиэтиленовый пакет и выбросила его в мусорку.

Указывается, что правоохранители задержали еще трех родственников украинки — сестру, парня и двоюродного брата, которые были младше 20 лет.

Они подозреваются в том, что препятствовали следствию, смывая следы крови и очищая матрас. Всем задержанным запрещен выезд из страны.

Руководитель прокуратуры Минско-Мазовецкого района Магдалена Вечорек сообщила, что 18-летняя украинка, приехавшая в Польшу два месяца назад, роды начались ночью, когда ее 18-летний парень проходил между этажами.

Мать ребенка утверждает, что не знала о своей беременности.

Судмедэксперты еще не определили причину смерти новорожденного, но не исключают возможные факторы, такие как асфиксия, кровотечение или простуда.

Женщине выдвинули обвинения в детоубийстве, но квалификация может измениться после психиатрической экспертизы.

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