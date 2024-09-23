Разоблачители коррупции из числа военнослужащих могут быть поощрены – Минобороны разработало изменения в Дисциплинарный устав ВСУ

Минобороны предлагает изменения в Дисциплинарный устав ВСУ по защите военнослужащих-разоблачителей коррупции.

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Минобороны разработало и подало через Кабмин в Верховную Раду законопроект 12040 о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины по обеспечению гарантий защиты и прав военнослужащих, сообщивших о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона «О предотвращении коррупции».

Так, в статье 87-1 предлагается установить, что военнослужащий, сообщивший о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона «О предотвращении коррупции», совершенных другими лицами, которые ему стали известны в связи с прохождением военной службы (далее – обличитель из числа военнослужащих) не может быть уволен со службы или вынужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким уведомлением или подвергнут другим негативным мерам воздействия или угрозе таких мер воздействия.

На обличителей из числа военнослужащих распространяются также другие права и гарантии защиты, установленные Законом «О предотвращении коррупции».

Разоблачители из числа военнослужащих могут быть поощрены в соответствии с требованиями раздела II настоящего Устава.

В статье 110 устанавливается, что все военнослужащие имеют право посылать заявления, жалобы или сообщения или лично обращаться к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка, уполномоченным подразделениям (уполномоченным лицам) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, органа, проводящего досудебное следствие, другого государственного органа и непосредственно в НАПК, в случае:

принятие незаконных решений, действий (бездействия) в отношении них командирами (начальниками) или другими военнослужащими, нарушение их прав, законных интересов и свобод;

незаконное возложение на них обязанностей или незаконное привлечение к ответственности;

выявление возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона «О предотвращении коррупции».

В случае если военнослужащий обнаружил факты хищения или порчи военного имущества, незаконного расходования средств, злоупотребления в обеспечении военным имуществом, недостатки в состоянии вооружения и боевой техники или другие факты, причиняющие вред Вооруженным Силам Украины, однако не содержат признаков коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона «О предотвращении коррупции» он должен доложить об этом непосредственному командиру (начальнику), а также может послать письменное заявление старшему командиру (начальнику) к Главнокомандующему ВСУ включительно или в орган военного управления, орган управления Службы правопорядка, орган, проводящего досудебное следствие и другого государственного органа.

Вводится новая статья 114-1, предусматривающая, что обличители из числа военнослужащих самостоятельно определяют, какие каналы использовать для уведомления о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона «О предотвращении коррупции» (внутренние, регулярные или внешние).

Подача сообщений через внутренние каналы через открытый для круглосуточного доступа Единый портал сообщений обличителей и специальные телефонные линии.

Представление сообщений, содержащих информацию с ограниченным доступом, осуществляется в соответствии с требованиями, определенными ч. 4 статьи 53-2 Закона «О предотвращении коррупции».

В статье 115-1 указывается, что требования к уведомлениям обличителей из числа военнослужащих, порядок и сроки их рассмотрения, права военнослужащего при рассмотрении сообщения, обязанности непосредственных командиров (начальников), других лиц, вовлеченных в рассмотрение сообщения, органов военного управления, Главнокомандующие Вооруженными Силами по рассмотрению сообщения военнослужащих регулируются Законом «О предотвращении коррупции».

Другими законами и нормативно-правовыми актами Верховной Рады, Кабинета Министров, Министерства обороны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями могут устанавливаться особенности требований к уведомлениям обличителей из числа военнослужащих, порядка и сроков их рассмотрения, которые не могут уменьшать или иным образом нарушать права и гарантии обличителей, установленные Законом «О предотвращении коррупции».

Как указывает Минобороны в пояснительной записке, проект разработан во исполнение Государственной антикоррупционной программы.

Нормами действующего Дисциплинарного устава ВСУ такое право военнослужащих направлять уведомление ограничено правом подачи заявления или жалобы к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка, органам, проводящим досудебное следствие и другим государственным органам только в случае: принятия незаконных решений, действий (бездействия) относительно них командирами (начальниками) или другими военнослужащими, нарушения их прав, законных интересов и свобод, а также незаконного возложения на них обязанностей или незаконного привлечения к ответственности.

Кроме того, проектом Закона предлагается закрепление права военнослужащих из числа обличителей, свободного избрания каналов сообщения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны 9 сентября подало через Кабмин в Верховную Раду законопроект 12022 по установлению для военнослужащих антикоррупционных ограничений. В частности, они будут касаться использования какого-либо государственного или коммунального имущества или средств в частных интересах, получения подарков, совместительства и совмещения с другими видами деятельности. Также Минобороны предлагает обязать военнослужащих докладывать о наличии у них конфликта интересов.

Автор: Наталья Мамченко

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