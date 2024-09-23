Маск анонсировал пять миссий Starship на Марс до 2026 года без экипажа

SpaceX планирует серию беспилотных миссий на Марс в течение двух лет.

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил о намерениях компании осуществить примерно пять беспилотных миссий Starship на Марс в течение следующих двух лет. Об этом Маск сообщил в своей заметке на платформе X, передает Reuters.

Согласно заявлению Маска, первые миссии на Марс состоятся через два года, когда откроется очередное окно для межпланетных полетов между Землей и Марсом. Успех беспилотных запусков будет определяющим для последующих пилотируемых миссий, которые могут быть запланированы на четыре года после этого.

Однако, если беспилотные полеты не будут удачными, запуск миссий с людьми на борту может быть отложен еще на два года.

Напомним, в июне этого года SpaceX осуществила полный тестовый полет ракеты Starship, завершив миссию с успешным приземлением в Индийском океане. Маск рассчитывает, что Starship станет многоцелевым космическим кораблем, способным доставлять людей и грузы не только на Луну, но и на Марс в будущем.

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