Маск анонсував п'ять місій Starship на Марс до 2026 року без екіпажу

SpaceX планує серію безпілотних місій на Марс протягом двох років.

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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск оголосив про наміри компанії здійснити приблизно п’ять безпілотних місій Starship на Марс протягом наступних двох років. Про це Маск повідомив у своєму дописі на платформі X, передає Reuters.

Згідно з заявою Маска, перші місії на Марс відбудуться через два роки, коли відкриється чергове вікно для міжпланетних польотів між Землею і Марсом. Успіх безпілотних запусків буде визначальним для подальших пілотованих місій, які можуть бути заплановані на чотири роки після цього.

Однак, якщо безпілотні польоти не будуть вдалими, запуск місій із людьми на борту може бути відкладений ще на два роки.

Нагадаємо, у червні цього року SpaceX здійснила повний тестовий політ ракети Starship, завершивши місію з успішним приземленням в Індійському океані. Маск розраховує, що Starship стане багатоцільовим космічним кораблем, здатним доставляти людей і вантажі не лише на Місяць, але й на Марс у майбутньому.

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