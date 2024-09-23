Повінь знесла пасажирський автобус в Марокко – двоє загиблих, 14 зниклих безвісти

Провінцією Тата в Марокко прокотилися сильні шторми, що призвело до повені.

Джерело фото: Weather monitor

У марокканській провінції Тата сильна повінь змила пасажирський автобус, що спричинило трагедію з двома загиблими та 14 зниклими безвісти. Про це повідомляє The Watchers.

Стихія вдарила після потужних штормів, які принесли рекордні дощі та спричинили масштабне затоплення. Сильні потоки води буквально знесли автобус, що рухався через постраждалий регіон. Влада підтвердила загибель двох осіб, тоді як 14 людей ще шукають, і 13 вдалося врятувати.

Окрім людських жертв, повінь також завдала значних матеріальних збитків – обвали деяких будинків і пошкодження доріг. Рятувальні служби продовжують пошуково-рятувальні операції.

Це вже друга сильна повінь у Марокко за вересень. Раніше через стихію на півдні країни загинуло 18 осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.