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Наводнение снесло пассажирский автобус в Марокко – двое погибших, 14 пропавших без вести

12:01, 23 сентября 2024
По провинции Тата в Марокко прокатились сильные штормы, что привело к наводнению.
Наводнение снесло пассажирский автобус в Марокко – двое погибших, 14 пропавших без вести
Источник фото: Монитор погоды
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В марокканской провинции Тата сильное наводнение смыло пассажирский автобус, что повлекло трагедию с двумя погибшими и 14 пропавшими без вести. Об этом сообщает The Watchers.

Стихия ударила после мощных штормов, которые принесли рекордные дожди и вызвали масштабное затопление. Сильные потоки воды буквально снесли автобус, который двигался через пострадавший регион. Власти подтвердили гибель двух человек, тогда как 14 человек еще ищут, и 13 удалось спасти.

Кроме человеческих жертв, наводнение также нанесло значительный материальный ущерб - обвалы некоторых домов и повреждения дорог. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции.

Это уже второе сильное наводнение в Марокко за сентябрь. Ранее из-за стихии на юге страны погибло 18 человек.

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