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Джо Байден ответил «нет» на вопрос, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по рф

11:07, 23 сентября 2024
Джо Байден, отвечая на вопрос, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по целям на территории россии, сказал - «нет».
Джо Байден ответил «нет» на вопрос, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по рф
Источник фото: ukrinform
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На запросы Президента Украины Владимира Зеленского разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории россии президент США Джо Байден заявил, что не предоставлял Украине такого разрешения. Об этом пишет «Голос Америки».

Во время брифинга в Вашингтоне в воскресенье Байден ответил на вопрос репортера о возможности использования дальнобойного оружия для атак на российские объекты, сказав коротко: «Нет».

Ожидается, что во время Генассамблеи ООН, общие дебаты которой начинаются 24 сентября, Зеленский будет говорить с партнерами о дальнобойных ударах и «пакете победы». 24 сентября на Генассамблее выступит президент США Джо Байден, а на следующий день - 25 сентября будет говорить президент Украины Владимир Зеленский.

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