Практика судов
  1. В Украине

В Верховной Раде прокомментировали поступок военного Сергея Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ «в знак протеста»

10:50, 23 сентября 2024
Секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко напомнил, что самовольное уход от части — это уголовное преступление.
В Верховной Раде прокомментировали поступок военного Сергея Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ «в знак протеста»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов заявил, что самовольно покинул часть. Об этом онсообщил в соцсетях.

По его словам, таким образом он стремится привлечь внимание к отсутствию установленных сроков службы в армии и тому, что это способствует «черной демобилизации».

«Вместо доктрины «воевать – обязанность каждого гражданина» государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах.

Вопрос передышки пехоты и установление четких сроков службы на нулю - вопрос национальной безопасности», — отметил в сообщении военный.

Он выразил надежду, что это станет прецедентом, и в то же время заявил, что «совершенно готов к последствиям» и тому, что «в любой момент» его могут задержать.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко прокомментировал поступок Сергея Гнездилова, публично самовольно оставившего свою часть в знак протеста против отсутствия демобилизации. Об этом сообщает NV.

Костенко напомнил, что СЗЧ – это уголовное преступление.

«Во-первых, я не знаю кто это – Сергей Гнездилов. Во-вторых, мы должны понимать, что это уголовное преступление — самовольное уход от части (СЗЧ). За это может последовать ответственность, особенно если он так популяризирует эту историю. Если с 2019-го этот парень служил, я так понимаю, что он контрактником, наверное, был, то есть подписывал контракт на защиту страны, в котором четко написано, что ты должен делать. Поэтому одно дело – четкие сроки службы и обычные мобилизованные, другое дело – как на это реагируют профессиональные военные, подписывавшие контракт и делавшие армию своей профессией», - отметил Костенко.

Он подчеркнул, что всегда поддерживал установление четких сроков службы.

«Конечно, было бы лучше, чтобы были конкретные сроки службы. Я об этом всегда говорил. И я считаю, что было бы правильно, чтобы были определены конкретные сроки службы двумя руками «за». Но не нужно популяризировать это из-за оставления своих собратьев, линии фронта, и говорить, что «это мой такой протест, я перестаю защищать Родину из-за того, что нет четких сроков службы», - подчеркнул Костенко.

Он считает, что нет четких сроков службы из-за проблем с мобилизацией.

«И я скажу, что в последнее время она немного ухудшилась, чем была раньше», - добавил Костенко.

«У меня вопрос: как мы можем определить эти четкие сроки службы (за которые я также выступаю и прописывал это в своем законопроекте о мотивации), если у нас не кем заменить военных на фронте. Поэтому здесь вопрос, прежде всего, к проведению мобилизации, мотивации людей. И те, кто говорят, что это к власти вопрос, для депутатов - вызов, ошибаются - это вызов для всего общества, ведь кто-то идет в армию и защищает государство, а кто-то не хочет туда идти и считает, что работа будет сделана вместо него», – отметил Костенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Анастасия Радина внесла проект об отзыве Андрея Одарченко из Антикоррупционного комитета Рады

Ранее депутата объявили в международный розыск.

Разоблачители коррупции из числа военнослужащих могут быть поощрены – Минобороны разработало изменения в Дисциплинарный устав ВСУ

Минобороны предлагает изменения в Дисциплинарный устав ВСУ по защите военнослужащих-разоблачителей коррупции.

Офис Генерального прокурора получил доступ к системе Аркан

Офис Генпрокурора сможет получать данные о людях, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу Украины.

В 12 апелляционных судах осталось только по одной коллегии судей для рассмотрения уголовных дел – Совет правосудия

Во всех общих апелляционных судах осталось 170 судей, рассматривающих уголовные производства.

Оставит ли новый министр агрополитики Виталий Коваль «закрытый клуб» в сфере назначения органов по сертификации сельхозтехники

Украина пытается привести законодательство к европейским стандартам, впрочем, в сфере назначения органов, осуществляющих сертификацию тракторов и другой сельхозтехники, остается «закрытый клуб».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва