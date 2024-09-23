В Верховной Раде прокомментировали поступок военного Сергея Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ «в знак протеста»

Секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко напомнил, что самовольное уход от части — это уголовное преступление.

Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов заявил, что самовольно покинул часть. Об этом онсообщил в соцсетях.

По его словам, таким образом он стремится привлечь внимание к отсутствию установленных сроков службы в армии и тому, что это способствует «черной демобилизации».

«Вместо доктрины «воевать – обязанность каждого гражданина» государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах.

Вопрос передышки пехоты и установление четких сроков службы на нулю - вопрос национальной безопасности», — отметил в сообщении военный.

Он выразил надежду, что это станет прецедентом, и в то же время заявил, что «совершенно готов к последствиям» и тому, что «в любой момент» его могут задержать.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко прокомментировал поступок Сергея Гнездилова, публично самовольно оставившего свою часть в знак протеста против отсутствия демобилизации. Об этом сообщает NV.

Костенко напомнил, что СЗЧ – это уголовное преступление.

«Во-первых, я не знаю кто это – Сергей Гнездилов. Во-вторых, мы должны понимать, что это уголовное преступление — самовольное уход от части (СЗЧ). За это может последовать ответственность, особенно если он так популяризирует эту историю. Если с 2019-го этот парень служил, я так понимаю, что он контрактником, наверное, был, то есть подписывал контракт на защиту страны, в котором четко написано, что ты должен делать. Поэтому одно дело – четкие сроки службы и обычные мобилизованные, другое дело – как на это реагируют профессиональные военные, подписывавшие контракт и делавшие армию своей профессией», - отметил Костенко.

Он подчеркнул, что всегда поддерживал установление четких сроков службы.

«Конечно, было бы лучше, чтобы были конкретные сроки службы. Я об этом всегда говорил. И я считаю, что было бы правильно, чтобы были определены конкретные сроки службы двумя руками «за». Но не нужно популяризировать это из-за оставления своих собратьев, линии фронта, и говорить, что «это мой такой протест, я перестаю защищать Родину из-за того, что нет четких сроков службы», - подчеркнул Костенко.

Он считает, что нет четких сроков службы из-за проблем с мобилизацией.

«И я скажу, что в последнее время она немного ухудшилась, чем была раньше», - добавил Костенко.

«У меня вопрос: как мы можем определить эти четкие сроки службы (за которые я также выступаю и прописывал это в своем законопроекте о мотивации), если у нас не кем заменить военных на фронте. Поэтому здесь вопрос, прежде всего, к проведению мобилизации, мотивации людей. И те, кто говорят, что это к власти вопрос, для депутатов - вызов, ошибаются - это вызов для всего общества, ведь кто-то идет в армию и защищает государство, а кто-то не хочет туда идти и считает, что работа будет сделана вместо него», – отметил Костенко.

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