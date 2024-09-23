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Гарантии безопасности аналогичны вступлению в НАТО – Times обнародовал детали плана победы Зеленского

10:32, 23 сентября 2024
Зеленский будет требовать от Байдена гарантий безопасности, защищенных от влияния Трампа.
Гарантии безопасности аналогичны вступлению в НАТО – Times обнародовал детали плана победы Зеленского
Источник фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США на этой неделе планирует добиваться гарантий безопасности для Украины, которые останутся в силе даже в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщает The Times.

The Times назвал данные о содержании «плана победы» Зеленского:

  • Гарантии безопасности для Украины от стран Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»;
  • Международная финансовая помощь для восстановления экономики;
  • Предоставление современных вооружений от Запада;
  • Продолжение операции ВСУ в Курской области;
  • Зеленский потребует таких гарантий безопасности от Байдена, которые не смогут в будущем поддаться влиянию Трампа, если тот победит на выборах. Это делается чтобы не допустить принуждения Украины к невыгодному мирному соглашению.

Зеленский отправляется на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, после чего встретится с Джо Байденом в Вашингтоне, чтобы представить свой план победы. Основная цель этого плана - принудить россию к переговорам на условиях Украины, получив для этого международную поддержку.

Согласно плану, Зеленский стремится к гарантиям безопасности, которые были бы аналогичны пакту о взаимной обороне в рамках НАТО. Также предусматривается международная финансовая помощь для восстановления экономики Украины, предоставление современных вооружений от Запада и продолжение операций ВСУ в Курской области.

Президент подчеркнул, что для достижения успеха Украине нужна быстрая поддержка от Байдена и других западных лидеров. «Это историческая миссия», - подчеркнул Зеленский, добавляя, что важно действовать сейчас, пока на должностях находятся лидеры, которые поддерживают Украину.

Кроме Байдена, Зеленский планирует обсудить свой план с кандидатами на пост президента США - Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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