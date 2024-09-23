Гарантии безопасности аналогичны вступлению в НАТО – Times обнародовал детали плана победы Зеленского

Зеленский будет требовать от Байдена гарантий безопасности, защищенных от влияния Трампа.

Источник фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США на этой неделе планирует добиваться гарантий безопасности для Украины, которые останутся в силе даже в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщает The Times.

The Times назвал данные о содержании «плана победы» Зеленского:

Гарантии безопасности для Украины от стран Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»;

Международная финансовая помощь для восстановления экономики;

Предоставление современных вооружений от Запада;

Продолжение операции ВСУ в Курской области;

Зеленский потребует таких гарантий безопасности от Байдена, которые не смогут в будущем поддаться влиянию Трампа, если тот победит на выборах. Это делается чтобы не допустить принуждения Украины к невыгодному мирному соглашению.

Зеленский отправляется на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, после чего встретится с Джо Байденом в Вашингтоне, чтобы представить свой план победы. Основная цель этого плана - принудить россию к переговорам на условиях Украины, получив для этого международную поддержку.

Согласно плану, Зеленский стремится к гарантиям безопасности, которые были бы аналогичны пакту о взаимной обороне в рамках НАТО. Также предусматривается международная финансовая помощь для восстановления экономики Украины, предоставление современных вооружений от Запада и продолжение операций ВСУ в Курской области.

Президент подчеркнул, что для достижения успеха Украине нужна быстрая поддержка от Байдена и других западных лидеров. «Это историческая миссия», - подчеркнул Зеленский, добавляя, что важно действовать сейчас, пока на должностях находятся лидеры, которые поддерживают Украину.

Кроме Байдена, Зеленский планирует обсудить свой план с кандидатами на пост президента США - Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.