Гарантії безпеки аналогічні вступу в НАТО – Times оприлюднив деталі плану перемоги Зеленського

Зеленський вимагатиме від Байдена гарантій безпеки, захищених від впливу Трампа.

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Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США цього тижня планує домагатися гарантій безпеки для України, які залишаться чинними навіть у випадку повернення Дональда Трампа на пост президента. Про це повідомляє The Times.

The Times назвав дані про зміст плану перемоги Зеленського:

Гарантії безпеки для України від країн Заходу, «аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО»;

Міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки;

Надання сучасних озброєнь від Заходу;

Продовження операції ЗСУ в Курській області;

Зеленський вимагатиме таких гарантій безпеки від Байдена, які не зможуть у майбутньому піддатися впливу Трампа, якщо той переможе на виборах. Це робиться щоб не допустити примусу України до невигідної мирної угоди.

Зеленський вирушає на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, після чого зустрінеться з Джо Байденом у Вашингтоні, щоб представити свій план перемоги. Основна мета цього плану — змусити росію до переговорів на умовах України, отримавши для цього міжнародну підтримку.

Згідно з планом, Зеленський прагне гарантій безпеки, які були б аналогічні пакту про взаємну оборону в рамках НАТО. Також передбачається міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки України, надання сучасних озброєнь від Заходу та продовження операцій ЗСУ в Курській області.

Президент підкреслив, що для досягнення успіху Україні потрібна швидка підтримка від Байдена та інших західних лідерів. «Це історична місія», — наголосив Зеленський, додаючи, що важливо діяти зараз, поки на посадах перебувають лідери, які підтримують Україну.

Крім Байдена, Зеленський планує обговорити свій план із кандидатами на пост президента США — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

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