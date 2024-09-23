Гарантії безпеки аналогічні вступу в НАТО – Times оприлюднив деталі плану перемоги Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США цього тижня планує домагатися гарантій безпеки для України, які залишаться чинними навіть у випадку повернення Дональда Трампа на пост президента. Про це повідомляє The Times.
The Times назвав дані про зміст плану перемоги Зеленського:
Зеленський вирушає на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, після чого зустрінеться з Джо Байденом у Вашингтоні, щоб представити свій план перемоги. Основна мета цього плану — змусити росію до переговорів на умовах України, отримавши для цього міжнародну підтримку.
Згідно з планом, Зеленський прагне гарантій безпеки, які були б аналогічні пакту про взаємну оборону в рамках НАТО. Також передбачається міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки України, надання сучасних озброєнь від Заходу та продовження операцій ЗСУ в Курській області.
Президент підкреслив, що для досягнення успіху Україні потрібна швидка підтримка від Байдена та інших західних лідерів. «Це історична місія», — наголосив Зеленський, додаючи, що важливо діяти зараз, поки на посадах перебувають лідери, які підтримують Україну.
Крім Байдена, Зеленський планує обговорити свій план із кандидатами на пост президента США — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
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