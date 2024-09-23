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Гарантії безпеки аналогічні вступу в НАТО – Times оприлюднив деталі плану перемоги Зеленського

10:32, 23 вересня 2024
Зеленський вимагатиме від Байдена гарантій безпеки, захищених від впливу Трампа.
Гарантії безпеки аналогічні вступу в НАТО – Times оприлюднив деталі плану перемоги Зеленського
Джерело фото: Getty Images
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Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США цього тижня планує домагатися гарантій безпеки для України, які залишаться чинними навіть у випадку повернення Дональда Трампа на пост президента. Про це повідомляє The Times.

The Times назвав дані про зміст плану перемоги Зеленського:

  • Гарантії безпеки для України від країн Заходу, «аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО»;
  • Міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки;
  • Надання сучасних озброєнь від Заходу;
  • Продовження операції ЗСУ в Курській області;
  • Зеленський вимагатиме таких гарантій безпеки від Байдена, які не зможуть у майбутньому піддатися впливу Трампа, якщо той переможе на виборах. Це робиться щоб не допустити примусу України до невигідної мирної угоди.

Зеленський вирушає на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, після чого зустрінеться з Джо Байденом у Вашингтоні, щоб представити свій план перемоги. Основна мета цього плану — змусити росію до переговорів на умовах України, отримавши для цього міжнародну підтримку.

Згідно з планом, Зеленський прагне гарантій безпеки, які були б аналогічні пакту про взаємну оборону в рамках НАТО. Також передбачається міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки України, надання сучасних озброєнь від Заходу та продовження операцій ЗСУ в Курській області.

Президент підкреслив, що для досягнення успіху Україні потрібна швидка підтримка від Байдена та інших західних лідерів. «Це історична місія», — наголосив Зеленський, додаючи, що важливо діяти зараз, поки на посадах перебувають лідери, які підтримують Україну.

Крім Байдена, Зеленський планує обговорити свій план із кандидатами на пост президента США — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

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