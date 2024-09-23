Якщо Джо Байден не підтримає план перемоги, то Україна продовжить жити за «планом Б», — Володимир Зеленський

Президент вважає, що ідея про потенційну відмову є «жахливою думкою».

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до США, де він має представити план перемоги.

Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України розроблений з урахуванням підтримки президента США Джо Байдена. Якщо американський лідер не підтримає його, то Україна надалі діятиме за «планом Б». Про це Глава держави розповів в інтерв'ю New Yorker.

За його словами, план «А» був запропонований ще до повномасштабної війни, коли йшлося про превентивні санкції та посилення України різним озброєнням. Однак тоді партнери «не послухали» Україну.

«Зараз я пропоную новий план «А». Цей план означає, що ми змінюємо поточний курс, де встояли лише завдяки силі нашої армії, героїчній відданості європейським цінностям нашого народу та бійців. Якщо ви не хочете, щоб ця війна затягувалася, якщо ви не хочете, щоб путін поховав нас під трупами свого народу, забравши при цьому більше українських життів, ми пропонуємо вам план зміцнення України», — заявив Президент.

Глава держави пояснив, що у плані прописано те, що партнери можуть зробити без участі росії. Тож документ не вимагає співпраці від москви.

Володимир Зеленський додав, що перш ніж дипломатія зможе бути ефективною, реалізація українського плану залежить лише від Києва і закордонних партнерів.

За словами Президента, цей план розроблений насамперед з урахуванням підтримки Байдена. Але якщо він не захоче його підтримувати, то Зеленський «не може його змусити», і тоді Україна продовжуватиме «жити за планом «Б».

Водночас відмову Байдена він назвав «жахливою думкою»: «Це означало б, що Байден не хоче закінчувати війну в будь-який спосіб, який заперечує перемогу росії».

На його думку, це призвело б до «дуже довгої війни — неможливої, виснажливої ситуації, яка вбила б величезну кількість людей».

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