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Если Джо Байден не поддержит план победы, то Украина продолжит жить по плану «Б», — Владимир Зеленский

10:39, 23 сентября 2024
Президент считает, что идея о потенциальном отказе является «ужасным мнением».
Если Джо Байден не поддержит план победы, то Украина продолжит жить по плану «Б», — Владимир Зеленский
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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в США, где должен представить план победы.

Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины разработан с учетом поддержки президента США Джо Байдена. Если американский лидер не поддержит его, то Украина в дальнейшем будет действовать по «плану Б». Об этом глава государства рассказал в интервью New Yorker.

По его словам, план «А» был предложен еще до полномасштабной войны, когда речь шла о превентивных санкциях и усилении Украины разным вооружением. Однако тогда партнеры не послушали Украину.

«Сейчас я предлагаю новый план «А». Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где устояли только благодаря силе нашей армии, героической приверженности европейским ценностям нашего народа и бойцам. Если вы не хотите, чтобы эта война затягивалась, если вы не хотите, чтобы пути похоронили нас под трупами своего народа, унеся при этом больше украинских жизней, мы предлагаем вам план укрепления Украины», — заявил Президент.

Глава государства пояснил, что в плане прописано то, что партнеры могут сделать без участия россии. Так что документ не требует сотрудничества от москвы.

Владимир Зеленский добавил, что, прежде чем дипломатия сможет быть эффективной, реализация украинского плана зависит только от Киева и зарубежных партнеров.

По словам Президента, этот план разработан в первую очередь с учетом поддержки Байдена. Но если он не захочет его поддерживать, то Зеленский не может его заставить, и тогда Украина будет продолжать жить по плану «Б».

В то же время отказ Байдена он назвал «ужасным мнением»: «Это означало бы, что Байден не хочет заканчивать войну любым способом, отрицающим победу россии».

По его мнению, это привело бы к «слишком долгой войне — невозможной, изнурительной ситуации, которая убила бы огромное количество людей».

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