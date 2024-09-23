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Володимир Зеленський почав візит до США, де представить план перемоги України

08:12, 23 вересня 2024
Президент заявив, що подальший хід війни в Україні вирішується цієї осені.
Володимир Зеленський почав візит до США, де представить план перемоги України
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США, де він має представити план перемоги.

Він заявив, що подальший хід війни в Україні вирішується цієї осені.

«Розпочинаємо візит у Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит. Потім Нью-Йорк, Вашингтон. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру», – зазначив він у відео, знятому просто на борту літака.

За словами Глави держави, під час цього візиту лідерам-країн партнерів України буде презентовано план перемоги України. Також він буде презентований в Конгресі і обом кандидатам у президенти США.

«Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом із нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено Формулою миру. Саме так, як передбачено Статутом ООН. Ми все для цього робимо. (...) Саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів», – заявив Глава держави.

Він додав, що найближчими днями проведе зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, G7, Європи, з керівниками міжнародних організацій.

Згодом Володимир Зеленський опублікував фото, зроблені вже після приземлення в США.

«Прибули до Сполучених Штатів Америки. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників», - заявив Президент.

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