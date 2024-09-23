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Владимир Зеленский начал визит в США, где представит план победы Украины

08:12, 23 сентября 2024
Президент заявил, что дальнейший ход войны в Украине разрешается этой осенью.
Владимир Зеленский начал визит в США, где представит план победы Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале визита в США, где должен представить план победы.

Он заявил, что дальнейший ход войны в Украине решается этой осенью.

«Начинаем визит в Соединенные Штаты. Сейчас улетаем в Пенсильванию. Особый визит. Затем Нью-Йорк, Вашингтон. Именно осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы – для действительно справедливого мира», – отметил он в видео, снятом прямо на борту самолета.

По словам Главы государства, в ходе этого визита лидерам-странам партнеров Украины будет представлен план победы Украины. Также он будет представлен в Конгрессе и обоим кандидатам в президенты США.

«Америка имеет всю достаточную силу, чтобы вместе с Украиной, вместе с нашими союзниками и партнерами обеспечить то, к чему мы стремимся больше всего. Нам нужен мир. Именно так, как это предусмотрено Формулой мира. Именно так, как предусмотрено Уставом ООН. Мы все для этого делаем. (…) Именно сейчас определяется, что будет наследием нынешнего поколения государственных лидеров», – заявил Глава государства.

Он добавил, что в ближайшие дни проведет встречи с лидерами стран Глобального Юга, G7, Европы, с руководителями международных организаций.

Затем Владимир Зеленский опубликовал фото, сделанные уже после приземления в США.

«Прибыли в Соединенные Штаты Америки. Эта война может быть завершена справедливым миром только на основе глобальной работы. План победы Украины будет на столе у ​​всех наших союзников», – заявил Президент.

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