В поле на Львовщине во время работ нашли артиллерийский снаряд

Во время сельскохозяйственных работ в поле обнаружили снаряд времен ІІ Мировой войны.

Источник фото: ГСЧС

Во Львовской области во время сельскохозяйственных работ в поле вблизи села Лишня Дрогобычского района обнаружили предмет извне похожий на 76 мм артиллерийский снаряд времен ІІ Мировой войны.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в области, пиротехническая группа изъяла устаревший боеприпас и обезвредила его установленным порядком.

В ГСЧС отмечают, что даже устаревшие боеприпасы продолжают оставаться смертельно опасными.

«Не подвергайте себя опасности: ни в коем случае не прикасайтесь к боеприпасу, не переносите и не разбирайте его, не бросайте в костер – это очень опасно!

Сообщите об опасной находке по номеру «101» или «102», - подчеркивают специалисты.

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