У полі на Львівщині під час робіт знайшли артилерійський снаряд

Під час сільськогосподарських робіт в полі виявили снаряд часів ІІ Світової війни.

Джерело фото: ДСНС

У Львівській області під час сільськогосподарських робіт в полі поблизу села Лішня Дрогобицького району виявили предмет ззовні схожий на 76 мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у області, піротехнічна група вилучила застарілий боєприпас та знешкодила його встановленим порядком.

У ДСНС наголошують, що навіть застарілі боєприпаси продовжують залишатись смертельно небезпечними.

«Не наражайте себе на небезпеку: в жодному разі не торкайтесь боєприпасу, не переносьте та не розбирайте його, не кидайте у багаття – це дуже небезпечно!

Повідомте про небезпечну знахідку за номером «101» або «102», - підкреслюють фахівці.

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