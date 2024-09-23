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В Одесі маршрутка в'їхала в автівку, яка загальмувала, щоб не наїхати на їжака

07:54, 23 вересня 2024
Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка маршрутки – медики діагностували перелом руки.
В Одесі маршрутка в'їхала в автівку, яка загальмувала, щоб не наїхати на їжака
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В Одесі маршрутка вʼїхала в задню частину легковика під керуванням 37-річного чоловіка, коли останній натиснув на гальма. Автопригода сталась 20 вересня близько 22-ї години. Про це повідомили у поліції.

Зі слів водія автівки, під час руху він помітив посеред проїжджої частини їжака, тому загальмував, аби не наїхати на тварину.

Як зазначається, унаслідок зіткнення транспортних засобів травмувалась 38-річна пасажирка маршрутки. Медики діагностували жінці перелом руки.

Правоохоронці перевірили водіїв обох транспортних засобів на стан спʼяніння – вони були тверезі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках провадження буде призначено низку експертиз та встановлено повні обставини події.

 

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