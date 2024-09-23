В Одессе маршрутка въехала в автомобиль, который затормозил, чтобы не наехать на ежа

В результате ДТП травмировалась пассажирка маршрутки – медики диагностировали перелом руки.

В Одессе маршрутка въехала в заднюю часть легковушки под управлением 37-летнего мужчины, когда последний нажал на тормоза. Автопроисшествие произошло 20 сентября около 22 часов. Об этом сообщили в полиции.

Со слова водителя автомобиля, во время движения он заметил посреди проезжей части ежа, поэтому затормозил, чтобы не наехать на животное.

Как отмечается, в результате столкновения транспортных средств травмировалась 38-летняя пассажирка маршрутки. Медики диагностировали женщине перелом руки.

Правоохранители проверили водителей обоих транспортных средств на состояние опьянения – они были трезвыми.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз и установлены полные обстоятельства происшествия.

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