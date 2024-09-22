В Дарницком районе Киева загорелся травяной настил, фото

Горел травяной настил и камыши на открытой территории.

Источник фото: ГСЧС

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Пожарные ликвидировали пожар травяного настила в Дарницком районе столицы. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, в воскресенье 22 сентября в 12:34 поступила информация о пожаре на улице Левадной, в Бортничах.

Как отмечается, горел травяной настил и камыши на открытой территории.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 16:59 на площади 1 500 кв. м.

Жертв или пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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