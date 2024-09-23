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10-летний мальчик бросил камень в 9-летнего, вмешалась мать потерпевшего и теперь родителей детей привлекут к ответственности

07:36, 23 сентября 2024
Полиция выясняет обстоятельства конфликта между двумя детьми в Коломые.
10-летний мальчик бросил камень в 9-летнего, вмешалась мать потерпевшего и теперь родителей детей привлекут к ответственности
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Полиция Коломыйщины расследует инцидент, произошедший между двумя несовершеннолетними. 20 сентября на линию «102» поступило сообщение от 36-летней женщины о конфликте между ее 9-летним сыном и 10-летним соседским мальчиком. Во время спора 10-летний ребенок бросил камень, в результате чего 9-летний мальчик получил ушибленную рану лба.

Пострадавшего доставили в Коломыйский центр первичной медико-санитарной помощи, где медики подтвердили травму. На место происшествия выехали сотрудники ювенальной превенции, которые опросили родителей и детей. Протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) был составлен на родителей 10-летнего мальчика.

В тот же вечер в полицию обратилась 34-летняя мать 10-летнего мальчика, которая сообщила о нападении со стороны матери потерпевшего. Женщина заявила, что ее соседка дергала ее сына за одежду и ударила его по спине, причинив физическую боль.

Полицейские проводят проверку для установления всех обстоятельств и правовой квалификации действий участников события.

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