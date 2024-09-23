Патрульная полиция напоминает о штрафе за пользование телефоном во время езды

Патрульная полиция напоминает, что каждая секунда на телефоне может стоить жизни.

Патрульная полиция напоминает водителям об опасности использования мобильных телефонов во время управления транспортом. Согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Исследования показывают, что водитель, который отвлекается на телефон на скорости 50 км/ч, проезжает около 28 метров «вслепую» в течение всего двух секунд, что может привести к серьезным авариям. Патрульная полиция призывает всех водителей избегать использования телефонов во время движения, ведь это вызывает эффект переключения внимания, что затрудняет реагирование на дорожные ситуации.

Патрульная полиция предупреждает - оставайтесь сосредоточенными на управлении автомобилем, чтобы обеспечить безопасность себя и других участников дорожного движения.

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