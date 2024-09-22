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На Киевщине мужчина открыл хаотическую стрельбу с автомата в магазине

18:15, 22 сентября 2024
Неизвестный мужчина зашел в магазин на Обуховщине и ранил двух человек из автомата.
На Киевщине мужчина открыл хаотическую стрельбу с автомата в магазине
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На Киевщине правоохранители установили личность мужчины, который ранил двух человек из автомата в магазине.

Как сообщили в полиции, 22 сентября около 14:00 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в магазин на Обуховщине и начал хаотическую стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения, и скрылся.

На месте происшествия правоохранители вызвали медицинскую помощь. Раненым медики оказали помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Полиции удалось установить личность злоумышленника, следовательно, правоохранители начали операцию по задержанию мужчины.

«Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке», – говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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