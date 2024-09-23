На борту самолета произошел переполох из-за «сюрприза» в еде

Пилот был вынужден совершить аварийную посадку в Дании.

Фото иллюстративное

Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines, следовавший из Осло в Малагу, совершил аварийную посадку в Дании после инцидента с грызуном. Как сообщает издание Daily Star, во время обеда одна из пассажирок обнаружила в упаковке живую мышь, которая выскочила и начала бегать по салону.

Рейс, вылетевший 18 сентября, встретился с неожиданным «сюрпризом» во время полета. Очевидец Ярле Боррестад в Facebook описал, как женщина открыла еду, и из лотка выскочила живая мышь, что вызвало панику среди пассажиров.

Командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке в аэропорту Копенгагена, поскольку на борту не может быть грызунов из-за рисков, связанных с электрическими системами самолета. После приземления пассажиров пересадили на другой рейс, и они продолжили путешествие в Малагу.

Представитель авиакомпании отметил, что подобные инциденты случаются крайне редко, и добавил, что компания ввела новые инструкции для предотвращения подобных ситуаций, включая проверки с поставщиками.

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