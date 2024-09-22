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Неделя в Украине начнется с комфортной погоды без осадков, однако возможен туман

23:59, 22 сентября 2024
Погода в Украине на 23-24 сентября обещает быть без осадков, кроме Крыма.
Неделя в Украине начнется с комфортной погоды без осадков, однако возможен туман
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В Украине 23 и 24 сентября ожидается без осадков, за исключением местных дождей в Крыму, сообщает Укргидрометцентр. В понедельник ночью и утром в западных областях возможен туман. Ветер северо-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 6-11°C, на побережье морей - 11-16°C. В дневные часы температура составит 20-25°C, в центральных, южных и восточных областях - до 27°C. В Карпатах ночью температура опустится до 3-8°C, днем поднимется до 15-20°C.

В Киеве 23 сентября также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°C, днем - 22-24°C. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, максимальная температура 23 сентября в Киеве была +28,4°C в 2015 году, а минимальная - -1,5°C в 1881 году.

Во вторник в Украине ветер сменится на юго-восточный и южный, с такой же скоростью. Температура ночью составит 7-12°C, а в южных областях - 11-16°C. Днем температура повысится до 21-26°C.

В Киеве 24 сентября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°C, днем - 23-25°C.

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