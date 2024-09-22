Тиждень в Україні розпочнеться з комфортної погоди без опадів, проте можливий туман

Погода в Україні на 23-24 вересня обіцяє бути без опадів, окрім Криму.

В Україні 23 і 24 вересня очікується без опадів, за винятком місцевих дощів у Криму, повідомляє Укргідрометцентр. У понеділок вночі та вранці в західних областях можливий туман. Вітер північно-східний, швидкість 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 6-11°C, на узбережжі морів – 11-16°C. У денні години температура становитиме 20-25°C, в центральних, південних та східних областях – до 27°C. У Карпатах вночі температура опуститься до 3-8°C, вдень підніметься до 15-20°C.

У Києві 23 вересня також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°C, вдень – 22-24°C. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, максимальна температура 23 вересня в Києві була +28,4°C у 2015 році, а мінімальна – -1,5°C у 1881 році.

У вівторок в Україні вітер зміниться на південно-східний і південний, з такою ж швидкістю. Температура вночі становитиме 7-12°C, а в південних областях – 11-16°C. Вдень температура підвищиться до 21-26°C.

У Києві 24 вересня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°C, вдень – 23-25°C.

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