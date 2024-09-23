Практика судів
  1. В Україні

У Києві оперативно покарали водія, який вирішив проїхатися смугою громадського транспорту

10:01, 23 вересня 2024
Автомобіль Toyota рухався смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.
У Києві оперативно покарали водія, який вирішив проїхатися смугою громадського транспорту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці під час патрулювання на вулиці Князів Острозьких інспектори помітили автомобіль Toyota, водій якого рухався смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Відтак, транспортний засіб зупинили, а на водія правоохоронці винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадують, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

Також ми писали, що карма наздогнала водія, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора у Києві, відео.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Офіс Генерального прокурора отримав доступ до системи Аркан

Офіс Генпрокурора зможе отримувати дані про людей, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України.

У 12 апеляційних судах залишилося лише по одній колегії суддів для розгляду кримінальних справ – Вища рада правосуддя

В усіх загальних апеляційних судах залишилося 170 суддів, які розглядають кримінальні провадження.

Чи залишить новий міністр агрополітики Віталій Коваль «закритий клуб» у сфері призначення органів з сертифікації сільгосптехніки

Україна намагається привести законодавство до європейських стандартів, втім, у сфері призначення органів, які здійснюють сертифікацію тракторів та іншої спільгосптехніки, залишається «закритий клуб».

У Верховній Раді планують виправити ситуацію зі зниженням зарплати у керівних працівників Пенсійного фонду

Для того, щоб керівні працівники Пенсійного фонду не звільнялися, пропонують внести зміни до державного бюджету на 2024 рік.

Галина Третьякова пропонує виключити з закону про судоустрій заборону участі суддів у страйках

Але записати цю заборону в іншому законі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва