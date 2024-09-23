У Києві оперативно покарали водія, який вирішив проїхатися смугою громадського транспорту

Автомобіль Toyota рухався смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

У столиці під час патрулювання на вулиці Князів Острозьких інспектори помітили автомобіль Toyota, водій якого рухався смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Відтак, транспортний засіб зупинили, а на водія правоохоронці винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадують, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

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