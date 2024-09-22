На Полтавщині судили пенсіонера, який забив двох сусідських собак

Решетилівський суд виніс вирок пенсіонеру за жорстоке поводження з тваринами.

Решетилівський районний суд Полтавської області виніс вирок пенсіонеру Володимиру Солов'ю, засудивши його до 5 років умовного покарання за жорстоке поводження з тваринами. Про це йдеться у витязі з Єдиного державного реєстру судових рішень у справі № 546/710/24.

За матеріалами справи, у грудні 2023 та січні 2024 року два собаки сусіда потрапили в капкан, після чого Соловей жорстоко побив їх палицею. Внаслідок отриманих травм обидві тварини загинули.

На суді Соловей визнав свою провину, пояснивши, що собаки постійно крали його свійську птицю, вирощувану для їжі, оскільки його пенсії було недостатньо. Він також зазначив, що собаки напали на нього, коли він намагався їх звільнити з капкана.

Суд врахував угоду про визнання провини, укладену між прокурором і обвинуваченим, та призначив Солов'ю 5 років ув'язнення з іспитовим строком на 3 роки. Крім того, він зобов'язаний відшкодувати судові та експертні витрати в розмірі 19 000 грн.

Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення. Зауважимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до доведення її вини в законному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.