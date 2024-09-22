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На Полтавщине судили пенсионера, который забил двух соседских собак

18:21, 22 сентября 2024
Решетиловский суд вынес приговор пенсионеру за жестокое обращение с животными.
На Полтавщине судили пенсионера, который забил двух соседских собак
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Решетиловский районный суд Полтавской области вынес приговор пенсионеру Владимиру Соловью, приговорив его к 5 годам условного наказания за жестокое обращение с животными. Об этом говорится в выписке из Единого государственного реестра судебных решений по делу № 546/710/24.

По материалам дела, в декабре 2023 и январе 2024 года две собаки соседа попали в капкан, после чего Соловей жестоко избил их палкой. В результате полученных травм оба животных погибли.

На суде Соловей признал свою вину, объяснив, что собаки постоянно воровали его домашнюю птицу, выращиваемую для еды, поскольку его пенсии было недостаточно. Он также отметил, что собаки напали на него, когда он пытался их освободить из капкана.

Суд учел соглашение о признании вины, заключенное между прокурором и обвиняемым, и назначил Соловью 5 лет заключения с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, он обязан возместить судебные и экспертные расходы в размере 19 000 грн.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его провозглашения. Заметим, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до доказательства его вины в законном порядке.

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