Практика судов
  1. В Украине

Хотя в КГГА заявили о нормализации качества воздуха, на левом берегу Киева стоит смог и нечем дышать

17:35, 22 сентября 2024
Департамент защиты окружающей среды сообщил о низком уровне загрязненности воздуха в Киеве.
Хотя в КГГА заявили о нормализации качества воздуха, на левом берегу Киева стоит смог и нечем дышать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как заявил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 15:30 22 сентября 2024 года качество воздуха в Киеве улучшилось, и в городе наблюдается низкий уровень загрязненности. сообщает, что все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются.

Впрочем, как сообщают читатели «Судебно-юридической газеты» из Днепровского района Киева, ситуация на левом берегу не изменилась. Стоит запах гари и смог, открыть окна невозможно.

Однако в КГГА заявляют, что на правом берегу города индекс качества воздуха на нескольких стационарных пунктах мониторинга составляет:

  • ул. Туровская, 28: 45 (низкий уровень загрязненности)
  • ул. Щусева, 20: 34 (низкий уровень загрязненности)
  • проспект Европейского Союза, 64-Г: 40 (низкий уровень загрязненности)
  • просп. Берестейский, 97: 47 (низкий уровень загрязненности)
  • ул. Китаевская, 22: 43 (низкий уровень загрязненности)

На левом берегу показатели также указывают на низкий уровень загрязненности:

  • ул. Харьковское шоссе, 7/1: 38
  • ул. Архитектора Вербицкого, 26: 42

Напомним, что еще утром Киев был на 7 месте городов мира с наиболее загрязненным воздухом из-за пожаров в области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурорам в 2025 году увеличат прожиточный минимум для расчета зарплаты, а финансирование прокуратуры вырастет на 3,56 млрд грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

Организатор коррупционного преступления сможет избежать перспективы тюрьмы при разоблачении другого организатора – законопроект

Размер штрафа для коррупционеров в случае принятия законопроекта о соглашениях со следствием будет составлять от 340 тысяч до 102 млн грн.

Снос самовольно построенного жилого дома является крайней мерой влияния на застройщика – Верховный Суд

Суды предыдущих инстанции указали, что снос жилого дома будет неоправданным вмешательством государства в право ответчика на мирное владение его имуществом.

Военное командование уполномочат обследовать укрытия всех форм собственности и обеспечить беспрепятственный доступ к ним населения – одобрен законопроект

Комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

Премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности устанавливается только тем госслужащим, которые получили отличную оценку – НАДС

Чтобы заслужить премию за 2024 год, государственным служащим нужно эффективно и качественно работать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео