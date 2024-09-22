Хотя в КГГА заявили о нормализации качества воздуха, на левом берегу Киева стоит смог и нечем дышать

Департамент защиты окружающей среды сообщил о низком уровне загрязненности воздуха в Киеве.

Как заявил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 15:30 22 сентября 2024 года качество воздуха в Киеве улучшилось, и в городе наблюдается низкий уровень загрязненности. сообщает, что все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются.

Впрочем, как сообщают читатели «Судебно-юридической газеты» из Днепровского района Киева, ситуация на левом берегу не изменилась. Стоит запах гари и смог, открыть окна невозможно.

Однако в КГГА заявляют, что на правом берегу города индекс качества воздуха на нескольких стационарных пунктах мониторинга составляет:

ул. Туровская, 28: 45 (низкий уровень загрязненности)

ул. Щусева, 20: 34 (низкий уровень загрязненности)

проспект Европейского Союза, 64-Г: 40 (низкий уровень загрязненности)

просп. Берестейский, 97: 47 (низкий уровень загрязненности)

ул. Китаевская, 22: 43 (низкий уровень загрязненности)

На левом берегу показатели также указывают на низкий уровень загрязненности:

ул. Харьковское шоссе, 7/1: 38

ул. Архитектора Вербицкого, 26: 42

Напомним, что еще утром Киев был на 7 месте городов мира с наиболее загрязненным воздухом из-за пожаров в области.

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