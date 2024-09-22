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Председатель Госатомрегулирования обратился к ЕС относительно действий из-за угрозы новых ударов рф по АЭС Украины

17:46, 22 сентября 2024
Председатель Госатомрегулирования предупредил о возможных новых ударах россии по энергетической инфраструктуре Украины.
Председатель Госатомрегулирования обратился к ЕС относительно действий из-за угрозы новых ударов рф по АЭС Украины
Источник фото: facebook/oleg.korikov
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Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков обратился к руководству Европейского Союза и международных партнеров с предупреждением о возможных новых ударах россии по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Госатомрегулирования.

По данным украинской разведки, россия планирует новую серию атак на украинскую ядерно-энергетическую инфраструктуру, в частности на распределительные устройства атомных электростанций и электроподстанции, критически важные для безопасной эксплуатации ядерных объектов. Кориков отметил, что эти обстрелы создадут дополнительные вызовы для ядерной и радиационной безопасности.

Он отметил, что разрушение энергетических подстанций в результате атак повышает риски для безопасности атомных станций, в частности возможность инцидентов и аварий. В качестве примера Кориков вспомнил обстрелы 22 ноября 2022 года, когда все украинские АЭС были полностью обесточены, а также атаки в марте и августе 2023 года, которые привели к аварийному отключению нескольких энергоблоков.

В своем обращении к Европейской комиссии, международным ядерным регуляторам и организациям, в частности в США, Великобритании, Канаде и странах Европы, Кориков призвал к консолидированным действиям и усилению давления на россию для предотвращения худших сценариев на украинских ядерных объектах.

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