Голова Держатомрегулювання звернувся до ЄС щодо дій через загрозу нових ударів рф по АЕС України

Голова Держатомрегулювання попередив про можливі нові удари росії по енергетичній інфраструктурі України.

Джерело фото: facebook/oleg.korikov

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков звернувся до керівництва Європейського Союзу та міжнародних партнерів з попередженням про можливі нові удари росії по енергетичній інфраструктурі України. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держатомрегулювання.

За даними української розвідки, росія планує нову серію атак на українську ядерно-енергетичну інфраструктуру, зокрема на розподільчі пристрої атомних електростанцій та електропідстанції, що критично важливі для безпечної експлуатації ядерних об'єктів. Коріков наголосив, що ці обстріли створять додаткові виклики для ядерної та радіаційної безпеки.

Він зазначив, що руйнування енергетичних підстанцій внаслідок атак підвищує ризики для безпеки атомних станцій, зокрема можливість інцидентів та аварій. Як приклад, Коріков згадав обстріли 22 листопада 2022 року, коли всі українські АЕС були повністю знеструмлені, а також атаки у березні та серпні 2023 року, що призвели до аварійного відключення декількох енергоблоків.

У своєму зверненні до Європейської комісії, міжнародних ядерних регуляторів і організацій, зокрема в США, Великій Британії, Канаді та країнах Європи, Коріков закликав до консолідованих дій та посилення тиску на росію для запобігання найгіршим сценаріям на українських ядерних об’єктах.

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