РНБО спростувала чутки про нібито побиття мовного інспектора в Івано-Франківську

Російська пропаганда знову поширює фейки, зокрема, про нібито побиття мовного інспектора – РНБО.

Джерело фото: РНБО

У мережі з'явилися повідомлення про нібито побиття мовного інспектора в Івано-Франківську, проте Центр протидії дезінформації при РНБО спростовув ці заяви.

Згідно з офіційною інформацією, поширювані новини є неправдивими. Верифікувавши дані у Головному управлінні Національної поліції Івано-Франківської області, Центр підтвердив, що останнім часом у місті не зафіксовано жодних злочинів на мовному ґрунті.

Центр наголошує, що подібні фейки поширюються російською пропагандою з метою створення ілюзії розколу в українському суспільстві через мовне питання. Ініціатива щодо впровадження «мовних інспекторів» існує лише на рівні ідеї та не була реалізована, що також використовується для дезінформаційних кампаній.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Івано-Франківську з жовтня запрацюють мовні інспектори. І вже 74 людини зголосилися стати мовними інспекторами.

Також міський голова Руслан Марцінків повідомляв, що мовні інспектори не застосовуватимуть штрафи за вживання російської мови, а натомість зосередяться на популяризації української мови серед мешканців міста.

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