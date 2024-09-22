СНБО опроверг слухи о якобы избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске

Российская пропаганда снова распространяет фейки, в частности, о якобы избиении языкового инспектора – СНБО.

Источник фото: СНБО

В сети появились сообщения о якобы избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске, однако Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг эти заявления.

Согласно официальной информации, распространяемые новости являются ложными. Верифицировав данные в Главном управлении Национальной полиции Ивано-Франковской области, Центр подтвердил, что в последнее время в городе не зафиксировано никаких преступлений на языковой почве.

Центр отмечает, что подобные фейки распространяются российской пропагандой с целью создания иллюзии раскола в украинском обществе из-за языкового вопроса. Инициатива по внедрению «языковых инспекторов» существует лишь на уровне идеи и не была реализована, что также используется для дезинформационных кампаний.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Ивано-Франковске с октября заработают языковые инспекторы. И уже 74 человека вызвались стать языковыми инспекторами.

Также городской голова Руслан Марцинкив сообщал, что языковые инспекторы не будут применять штрафы за употребление русского языка, а вместо этого сосредоточатся на популяризации украинского языка среди жителей города.

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