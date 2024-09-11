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Как будут работать языковые инспекторы в Ивано-Франковске, – рассказал мэр города

15:26, 11 сентября 2024
В Ивано-Франковске языковые инспекторы не будут наказывать за употребление русского языка, а будут популяризировать украинский.
Как будут работать языковые инспекторы в Ивано-Франковске, – рассказал мэр города
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Ивано-Франковске с октября заработают языковые инспекторы. Городской голова Руслан Марцинкив в эфире телеканала «Говорит Большой Львов» рассказал, что языковые инспекторы не будут применять штрафы за употребление русского языка, а вместо этого сосредоточатся на популяризации украинского языка среди жителей города.

Марцинкив отметил, что языковая инспекция является общественной инициативой, и каждый желающий сможет стать инспектором. По его словам, уже есть желающие присоединиться к этой инициативе. Он подчеркнул, что основная цель инспекторов - популяризировать языковые курсы и стимулировать использование украинского языка в общественных местах, таких как кафе, магазины и театры.

«Мы проконсультируем, как это делать. Если это чиновник, который выполняет свои обязанности, то он обязан разговаривать на государственном языке. Если он этого не выполняет - то можно ссылаться на соответствующие документы и фиксировать такие случаи. Мы даже знаем, что городских голов городов штрафовали за неупотребление украинского языка», - пояснил городской голова.

Марцинкив также добавил, что инспекторы будут предоставлять консультации по правильному применению государственного языка, особенно для должностных лиц, которые обязаны общаться на украинском при исполнении своих обязанностей. Он отметил, что в прошлом городские головы уже получали штрафы за невыполнение языковых норм.

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