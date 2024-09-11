Як працюватимуть мовні інспектори в Івано-Франківську, – розповів мер міста

В Івано-Франківську мовні інспектори не каратимуть за вживання російської мови, а популяризуватимуть українську.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Івано-Франківську з жовтня запрацюють мовні інспектори. Міський голова Руслан Марцінків в етері телеканалу «Говорить Великий Львів» розповів, що мовні інспектори не застосовуватимуть штрафи за вживання російської мови, а натомість зосередяться на популяризації української мови серед мешканців міста.

Марцінків зазначив, що мовна інспекція є громадською ініціативою, і кожен охочий зможе стати інспектором. За його словами, вже є бажаючі долучитися до цієї ініціативи. Він підкреслив, що основна мета інспекторів — популяризувати мовні курси та стимулювати використання української мови у громадських місцях, таких як кафе, магазини та театри.

«Ми проконсультуємо, як це робити. Якщо це посадовець, який виконує свої обов’язки, то він зобов’язаний розмовляти державною мовою. Якщо він цього не виконує — то можна посилатися на відповідні документи й фіксувати такі випадки. Ми навіть знаємо, що міських голів міст штрафували за невживання української мови», — пояснив міський голова.

Марцінків також додав, що інспектори надаватимуть консультації щодо правильного застосування державної мови, особливо для посадовців, які зобов’язані спілкуватися українською під час виконання своїх обов’язків. Він зазначив, що в минулому міські голови вже отримували штрафи за невиконання мовних норм.

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