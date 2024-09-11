Новий дрон «Чорна вдова» отримав допуск до використання в ЗСУ

Українські війська отримають новий дрон «Чорна вдова» з можливістю одноразового використання.

Джерело фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у війська новий безпілотний авіаційний комплекс під назвою «Чорна вдова». Цей дрон тактичного рівня має ряд переваг, які підвищують його ефективність у бойових умовах. Про це повідомили у відомстві.

Безпілотник «Чорна вдова» оснащений можливістю роботи як вдень, так і вночі, що робить його універсальним у різних умовах. Квадрокоптер може використовуватися як ударний FPV (перше особове відео), завдяки чому його відносно низька ціна дозволяє активно застосовувати його у бойових операціях.

Варто зазначити, що дрон також доступний у форматі для одноразового використання, який має посилений заряд вибухівки. Це робить «Чорну вдову» ефективним засобом для виконання специфічних завдань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.