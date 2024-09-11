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На Дунаї через рекордно низький рівень води з’явилися уламки кораблів часів Другої світової війни

18:46, 11 вересня 2024
Посуха в Сербії та Угорщині показала залишки військових суден Другої світової війни.
На Дунаї через рекордно низький рівень води з’явилися уламки кораблів часів Другої світової війни
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Через критично низький рівень води у річці Дунай, спричинений тривалою посухою, у Сербії та Угорщині з'явилися уламки військових кораблів часів Другої світової війни. Про це повідомляє Reuters.

У Сербії, поблизу портового міста Прахово, були виявлені уламки нацистських кораблів, які затонули в Дунаї під час відступу Чорноморського флоту нацистської Німеччини у 1944 році. Висихання річки через посуху в липні та серпні оголило частини кораблів, які можуть ускладнити річковий рух.

В Угорщині, у національному парку Дунай-Драва біля Мохача, також були виявлені чотири судна періоду до 1950 року. Наразі рівень води в Дунаї в цьому районі досяг лише 1,5 метра, що є наслідком сильної спеки і тривалої посухи впродовж останніх двох місяців літа.

Деякі з виявлених суден мають башти, командні містки, зламані щогли та покручені корпуси, в той час як інші частково занурені під піщані мілини. Станом на вівторок, рівень Дунаю в Будапешті був 1,17 метра, що більше, ніж рекордно низький рівень у 0,4 метра, зафіксований у жовтні 2018 року. Під час паводків рівень води може підніматися на понад 6 метрів.

Європейська кліматична служба Copernicus у вересневому звіті зазначає, що Східна Європа переживає критичні умови посухи, що негативно впливають на посіви та рослинність.

Однак, у понеділок розпочалися довгоочікувані дощі, які, як очікується, піднімуть рівень води в Дунаї до трьох метрів біля Мохача до вихідних. Це може призвести до занурення уламків військових кораблів, що з'явилися через посуху.

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