На Дунае из-за рекордно низкого уровня воды появились обломки кораблей времен Второй мировой войны

Засуха в Сербии и Венгрии показала остатки военных судов Второй мировой войны.

Из-за критически низкого уровня воды в реке Дунай, вызванного длительной засухой, в Сербии и Венгрии появились обломки военных кораблей времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

В Сербии, вблизи портового города Прахово, были обнаружены обломки нацистских кораблей, которые затонули в Дунае во время отступления Черноморского флота нацистской Германии в 1944 году. Высыхание реки из-за засухи в июле и августе обнажило части кораблей, которые могут осложнить речное движение.

В Венгрии, в национальном парке Дунай-Драва возле Мохача, также были обнаружены четыре судна периода до 1950 года. Сейчас уровень воды в Дунае в этом районе достиг лишь 1,5 метра, что является следствием сильной жары и длительной засухи в течение последних двух месяцев лета.

Некоторые из обнаруженных судов имеют башни, командные мостики, сломанные мачты и покрученные корпуса, в то время как другие частично погружены под песчаные отмели. По состоянию на вторник, уровень Дуная в Будапеште был 1,17 метра, что больше, чем рекордно низкий уровень в 0,4 метра, зафиксированный в октябре 2018 года. Во время паводков уровень воды может подниматься более чем на 6 метров.

Европейская климатическая служба Copernicus в сентябрьском отчете отмечает, что Восточная Европа переживает критические условия засухи, негативно влияющие на посевы и растительность.

Однако, в понедельник начались долгожданные дожди, которые, как ожидается, поднимут уровень воды в Дунае до трех метров у Мохача до выходных. Это может привести к погружению обломков военных кораблей, появившихся из-за засухи.

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