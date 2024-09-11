Синяя ветка метро в Киеве полноценно заработает с 12 сентября

Речь идет о движении поездов между станциями «Героев Днепра» – «Теремки».

В четверг, 12 сентября, возобновят полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» – «Теремки». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 11 сентября.

По его словам, пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями «Демиевская» и «Лыбидская» завершены. Следовательно, полноценное движение поездов возобновляется 12 сентября.

Весь комплекс работ продолжался 9 месяцев.

«Перегонный тоннель между "Демиевской" - "Лыбидской" находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому во время ремонта провели все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее», - отметил мэр.

По словам Кличко, сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.

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